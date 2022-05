Alexela kogukonnaprogrammi iseloomustavad minu jaoks eeskätt hoolivus ja vastutustundlikkus.

Minule seostub metsaga enim igasügisene seenelkäik, millest on kujunenud omamoodi rituaal. Maailmas, kus korraga muutub nii palju ja kiiresti, on oluline, et mõned asjad püsiksid stabiilsena. Rahu, vaikus, metsahõng ning füüsiline ja emotsionaalne värskus, mis pärast seenelkäiku keha valdab, pole võrreldav ühegi teise tundega.

Alexela kogukonnaprogrammiga liitusin sõbra soovitusel ja olen otsusega väga rahul. Kogukonda panustada on mootorsõiduki omanikul lihtne ja mugav, kuid sellel on potentsiaalselt väga suur mõju. Põnev on näha, kui kiiresti programmi liikmeskond kasvab. Peagi panustab sellesse juba 30 000 inimest ja uhke tunne on olla üks neist. Rõõm on teada, et Eestis on nii palju elanikke, kellele läheb meie looduse hea käekäik täna ja tulevikus korda. Kasvuruumi loomulikult jagub, sest vastutus keskkonna ees on ühine ja koos suudame rohkem. Alexela kogukonnaprogramm kannab seda ideed hästi.

Mulle tundub, et inimene on loomult üsna laisk. Isegi kui mõistame eri tegevuste positiivset mõju ümbritsevale, jääb paljudel juhtudel esimese samm astumata. Midagi tuleb alati vahele, istutame pähe kahtluseussi või müüme endale maha mõtte, et aega on laialt käes. Võttes arvesse üha intensiivistuvaid globaalseid kliimaprobleeme, siis tegelikult seda aega pole. Iga inimene peab leidma võimalusi, kuidas vähendada enda tarbimise mõjusid keskkonnale. Alexela kogukonnaprogrammiga liitumine on hea võimalus sellega algust teha.

Minu hinnangul on kõige paremad ja jätkusuutlikumad lahendused, kus inimene ei pea iga päev ise "õiget" valikut tegema, vaid ettevõte tuleb talle võimalikult kasutajasõbraliku protsessiga maksimaalselt vastu. Alexela kogukonnaprogramm on selle hea näide. Liitu Alexela püsikliendiks, aktiveeri end kogukonnaprogrammi liikmeks, vali meelepärane maakond, kuhu soovid lasta enda kogutud puud istutada, ja juba järgmisel tankimisel läheb igalt kütuseliitrilt 1 sent puufondi ning Alexela paneb sama palju veel juurde.