Meie pereauto toob ühe paagitäie tankimisega Eesti metsadesse neli uut puud

Oleme argitoimetustega nii hõivatud, et vähe jääb aega mõelda enda tarbimise jalajäljele. Siin tulebki mängu ettevõtete soov pakkuda klientidele mugavaid ja keskkonnasõbralikumaid alternatiive ning Alexela kogukonnaprogramm on hea näide. Minu arvates on väga vahva, et kogukonnaprogrammi abil saavad Eesti inimesed ühendada jõu ja teha koos loodusele head. Panustada ühiselt Eesti metsadesse uute puude istutamisesse. Võimestav on tunda, et väikeste sammude haaval suudame koos luua suurt muutust.

Alexela kogukonnaprogrammi panustamine nõuab inimeselt väga vähe. Üksnes liitumist ja valmidust panustada üks sent tangitavalt kütuseliitrilt puufondi. See on imepisike, kuid olulise mõjuga samm, mida igaüks saab teha enda keskkonnamõju vähendamiseks ja loodusele tagasi andmiseks.

Alexela kogukonnaprogrammi panustamine on minu jaoks seotud õlatundega. Hea on teada, et peale minu on Eestis veel tuhandeid inimesi, kes soovivad panustada enda keskkonnajalajälje vähendamisesse, ja puude istutamine on selleks hea võimalus. Kliimaprobleemidele lahenduste otsimine on üks selle sajandi olulisemaid globaalseid väljakutseid. Muutused ei saabu üleöö ja eeldavad ühist panust. Inimesed langetavad pidevalt tarbimisvalikuid ja otsus, kus autot tankida, kuulub nende hulka. Alexela kogukonnaprogramm on super algatus, sest aitab tänu puude istutamisele vähendada sõitude kahjulikku mõju loodusele ja teadvustada keskkonnaprobleeme.

Olgem ausad, kui paljud meist on kunagi mõelnud, et läheks ostaks mõned puud ja istutaks need kusagile maha? Kus istikuid üldse müüakse? Millisesse metsa puid istutada tohib? Millised puud konkreetsesse metsa sobivad? Alexela kogukonnaprogrammi liikmena ei tule mul enda pead nende küsimustega vaevata. Panustan justkui nähtamatult Eesti looduse heasse käekäiku. Tean, et minu kogutud puud saavad professionaalide käe läbi mulda istutatud ja atmosfäärist süsinikku siduma hakata.

