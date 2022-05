Läbi ja lõhki linnainimene: küsin endalt mõnikord, mis on viimane heategu, mille loodusele tegin

Alexela kogukonnaprogramm annab võimaluse teha nii tavalise tegevuse käigus, nagu seda on auto tankimine, pidevalt loodusele head.

Alexela kogukonnaprogrammi panustamine on minu jaoks hea võimalus ajada piltlikult juuri pealinnast välja ja punuda sidet loodusega. See on suurepärane lahendus neile, kes soovivad vähendada enda keskkonnajalajälge ja leida loodussõbralikumaid alternatiive ning hindavad mugavust.

Tunnen, et olen kogukonnaprogrammi liikmena osa grupist, mille võlu avaldub kihtide kaupa. Mida see tähendab? Selle mõistmiseks tuleb ise pardale hüpata. Mulle tundub, et igapäevases elus nokitsevad inimesed paljude asjade kallal üksinda. Aga jagatud rõõm on suurem! Alexela kogukonnaprogramm toob välja Eesti inimeste soovi pingutada ühiste eesmärkide nimel ja tegutseda koos. Vahva on teada, et Eestis on tuhandeid ja tulevikus ilmselt kümneid tuhandeid inimesi, kes tänu Alexela kogukonnaprogrammile teevad loodusele head ning annavad enda panuse tervete ja tugevate metsade kasvu.

Usun, et suured võidud saavad alguse pisikestest sammudest ja järjepidevusest. Minule andis olulise tõuke Alexela kogukonnaprogrammiga liituda teadmine, et selle imepisikese pingutuse abil saan iga tankimisega natukene enda keskkonnamõju vähendada. Eesti loodusesse panustamine tekitab minus tõeliselt hea tunde.

Küsin endalt mõnikord, mis on viimane heategu, mille loodusele tegin

Mulle ei meenu ükski teine näide, mis kergendab rahakotti üksnes paarikümne sendi võrra kuus ja pakub võrreldavat rahulolu. Ühe sendi loovutamine kütuseliitri kohta püsikliendi soodustusest uute puude istutamisesse tekitab oluliselt rohkem positiivseid emotsioone kui taskus kõlisev 50sendine. Päriselt! Hasart tekib samuti.

Vahel võrdleme sõpradega, kes on Eesti metsadesse uute puudega kõige rohkem panustanud. Uhke on lüüa arvud kokku ja tõdeda, et tänu meie seltskonnale on Eesti metsadesse kasvama pandud juba mitusada puuistikut, mis seovad elu jooksul atmosfäärist kümneid tonne süsinikku. Seda on mitu korda rohkem, kui meie kõigi autod kokku kaaluvad.