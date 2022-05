Alexela kogukonnaprogrammiga liitumine aitab astuda esimese sammu teel keskkonnateadlikuma tarbimise suunas, sest inimese jaoks on kõik tehtud väga lihtsaks.

Meie ümber on lugematu hulk ahvatlusi, millele on kerge järele anda, ja elu ongi nautimiseks. Paraku mõtleme harva sellele, kuidas enda tarbimise keskkonnamõjusid leevendada. Võib-olla tunneme isegi ebamugavust neil teemadel mõtteid mõlgutada, sest ei oska kuskilt alustada.



Alexela kogukonnaprogrammiga liitumine aitab astuda esimese sammu teel keskkonnateadlikuma tarbimise poole, sest inimese jaoks on kõik väga lihtsaks tehtud. Ühtlasi saavad kõik seda endale lubada, sest ühe sendi loovutamine püsikliendisoodustusest kütuseliitri kohta ei võta tükki küljest. Küll pakub teadmine, et tänu sinule on Eesti metsadesse istutatud uusi puid, ohtralt häid emotsioone.

Olen loomult pisut idealistlik ja usun, et kõigi inimeste südametes, kasvõi kõige pisemates soppides, peitub heategemise soov. Mulle meeldib mõelda, et inimesed näevad kaugemale enda ninaesisest ja tahavad panustada sellesse, et maailm meie ümber oleks toredam paik, kus pere luua, lapsi kasvatada ja mõnusalt vanaduspõlve veeta. Headus, soov märgata ja panustada on Eestit kandnud läbi aegade. Nähtamatu niidistik Eesti inimeste vahel on näidanud, et ühiselt panustades suudame palju. Minu jaoks kannab Alexela kogukonnaprogramm sama põhimõtet ja koostegemise energiat.

Eestis on üks viimase aja levinumaid fraase "sildade ehitamine". Minu jaoks aitab Alexela kogukonnaprogramm ehitada sildu põlvkondadeüleselt. Võib-olla tahab inimene uute puude istutamisega panustada sellesse, et tema lastel ja lastelastel oleks võimalik joosta sama piirkonna tervetes ja tugevates metsades, kus tema enda nooruspõlves mängis? Võib-olla teha hoopis tänuavalduse vanavanematele, kelle sünnitalu läheduses oleva metsa jätkusuutlikkusele soovitakse uute puude isutamisega kaasa aidata? Seeläbi ajab Alexela kogukonnaprogramm juuri erinevatesse põlvkondadesse.

