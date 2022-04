JÄRGMINE PÕLVKOND | Oleme jätkuvalt tarbimise sõltuvuse küüsis. Toeta ukrainlasi ja elusloodust jättes järgmine impulsiivne ost tegemata

Keskmiselt toodetakse Euroopas 2020 aasta seisuga 22% tarbitud energiat taastuvatest allikatest. Kuigi arendus on aktiivne, oleme veel kaugel võimekusest kogu täna vajalik energia taastuvatest allikatest toota. Tootmismahtude suurendamine võtab aega aastaid ja aastakümneid, mida meil pole ei sõja lõpetamiseks ega kliimamuutuste adresseerimiseks.

Tarbime vähem, kiirendame üleminekut

Meie ühiskond on jätkuvalt energia ja tarbimise sõltuvuse küüsis. Poomissõlmede tulemuslikuks lõikamiseks tuleb alustada juurtest.

Me küsisime: “mida me päriselt vajame ja millest võime loobuda?”

Olgem ausad, keda kõnetab täna sõnumid nagu: „kas teadsid, et järgmine ostumöll on alanud?", “osta mind, siis oled aktsepteeritud!” või „alkohol – olen imeravim eluprobleemide vastu!”. Säärased sõnumid trükivad end vägisi meie enesenarratiivi, ilmutades end kümnetest tuhandetest ekraanidelt igapäevaselt. Kuid mis on nende väärtus?