Jaanuaris võttis keskkonnaamet Eesti viiest prügilast neljalt loa ladestada segaolmejäätmeid. Lubatud on see veel ainult Uikala prügilas, kuid sealnegi menetlus on ameti sõnul lõppjärgus. See jätab prügilatele kaks valikut, mida nendeni jõudnud liigiti kogumata jäätmetega edasi teha: kohapeal järelsortida või saata Iru elektrijaama põletusse. Kumbki variant ei aita panna inimesi jäätmeid nõutud määral sortima ega päästa meid ähvardavast prügitrahvist. Eestile on seatud eesmärk, et kolme aasta pärast tuleb ringlusse võtta 55% olmejäätmeid, praegu on see näitaja 30%.