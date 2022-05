Eesti rohepöörde juht: inimestele tundub see kallis ja ebamugav, aga rohepööre on meie ainus võimalus

Eestis juhib riigi rohelisemaks pööramist riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, kellel on keskkonnateemadel 20-aastane kogemuste pagas. Klaasi arvates kumab praegu ühiskonnast läbi, et me ei tea täpselt, miks meil rohepööret vaja on. „Ma tahaksin jõuda selleni, et rohepööre on suur ühine eesmärk, mille ühiskonnana võtame. Mitte, et seda surutakse meile peale või mille jaoks teeme lihtsalt paberil ühe linnukese,” ütleb ta.