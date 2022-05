Plastiuputus kestab. Lähiajal Eesti ühekorraplasti vähendama ei hakka

Kas eelnõu enne sügist Riigikokku ette jõuab, sõltub sellest, kui kiiresti õnnestub viimased kooskõlastused saada, rääkis eelnõuga viimased mitu aastat tegelenud keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais. Keskkonnaminister Erki Savisaar oli optimistlik ja leidis, et veel on lootust näha eelnõu riigikogu laual enne suvepuhkust.

Sellele, miks protsess niivõrd palju on veninud, on osapooltel erinevad põhjendused. Erki Savisaare hinnangul on hilinemise põhjus krooniline ressursipuudus. Sigrid Soomlaisi sõnul on põhjus selles, et turuosalistega plastpakendite vähendamise meetmetes kokku leppimine võttis oodatust kauem aega.Toidutootjaid esindava Sirje Potisepa sõnul ei olnud probleem ühekorrapakendi hinnas, vaid tarbija valikute puudumises – toidutööstuse jaoks pole korduskasutatavaid pakendamise lahendusi täna olemas.