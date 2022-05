JÄRGMINE PÕLVKOND | Keskkonnakriisi tagajärg noorte jaoks: hirm, viha, abitus, masendus, süütunne

Mis on ökoärevus? Reaktsioon keskkonnas varitsevale ohule

Krooniline hirm keskkonnasüsteemide kokkuvarisemise ees saab võtta kokku ühisnimetaja all ökoärevus. See on põhimõtteliselt teadmine sellest, mis toimub ja selle väga hirmutavana leidmine. See ei ole kujutletav hirm vaid tervislik ja loomulik reaktsioon toimuvale. See osa, mis ei ole tervislik on ärevus, mis tuleb sellest, kui noored nende suurte tunnetega üksi jäetakse. Ökoärevuse alla lähevad nt kurbus, hirm, viha, lein, abitus, jõuetus, masendus, süütunne, häbi.

Tihti ühiskonnas ärevusest rääkides nähakse seda kui midagi, mis on patoloogiline probleem ja mida peab parandama. Ökoärevus on siiski sotsiaalne väljakutse ja seda peaks vaatlema terve ühiskonna ja paradigma tasandil ja see ise ei ole midagi, mida toimuvast lahus saaks parandada. Samamoodi nagu palavik on sümptom organismis toimuva väljendusena ning seda on tervise jaoks oluline alandada siis, kui see on pikaajaliselt tõusnud üle 39 kraadi. Tunnetel on põhjus-tagajärg seos.