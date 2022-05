Pelletite edulugu läbi? EL võtaks puidu põletamiselt taastuvenergia tootmise sildi

Euroopa Parlamendi eelmisel nädalal avaldatud ettepaneku eesmärk on lihtne: kvaliteetpuitu ei tohiks enam ahju ajada, vaid seda peaks väärindama. Kui parlament peaks selle vastu võtma, muutuks esiteks viis, kuidas puidu põletamisel tekkinud heitgaase arvestatakse, ja teiseks see, kuidas puidu põletamist subsideeritakse.



Kui praegu on Euroopas kokku lepitud, et puidu põletamisel tekkivat emissiooni ei arvestata elektri- ja soojusenergia tootmise koguheitesse, siis tulevikus see muutuks. Eestis tuleb teadupärast juba praegu üle 80% kasvuhoonegaaside heidet energeetikasektorist ja biomassi põletamise emissiooni lisandudes suureneks see osakaal veelgi. Kui biomassi põletamine enam taastuvenergeetika alla ei kuulu, lõpetataks selle tootjatele ka taastuvenergia toetuse maksmine.