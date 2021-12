• Viimaste päevade kallis elektris mängib CO 2 hind väga väikest rolli. • Elektri kõrge hinna on põhjustanud nii halbade juhuste kokkulangemine kui ka aeglane taastuvenergiale üleminek. * Rohepööret on vaja, et praegune olukord ei korduks. Pikemas perspektiivis on Eesti lahendus tuulepargid.

Anna Teele Orav, Joanna Laast