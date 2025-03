Keskkonnamõju hindamise kriteeriumid muutuvad leebemaks

„Me soovime, et keskkonnamõju hindamise protsess oleks tõhus, selge ja mõistlikult reguleeritud. Eesmärk on tagada, et keskkonnamõju hindamine algatataks ainult juhul, kui see on olulise mõju tõttu vajalik. Seadusemuudatused aitavad paremini tasakaalustada keskkonnahoidu ja majanduse kasvuks võimaluste loomist,“ selgitab kliimaminister Yoko Alender.