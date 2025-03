Biokütuste järelevalves valitseb segadus. Riigikontrolör: „Ei tohi jääda muljet, et reeglite mittetäitmine on soodsam“

Riigikontrolli hinnangul peab kliimaministeerium kiirelt tagama, et regulatsioonid oleksid selged ja järelevalve ühtne, et vältida edasist segadust ning tagada aus konkurents kõigile turuosalistele.

Ebaselged nõuded ja killustunud järelevalve

Komisjoni istungile kutsutud riigikontrolör leidis, et asutuste töös on olnud kaks probleemi. Holm tõi esiteks esile, et biokohustuse nõuete tõlgendamine on aja jooksul muutunud ning ettevõtjad on saanud eri asutustelt vastuolulisi juhiseid.

Riik on viimastel aastatel muutnud oma seisukohta biokohustuse täitmise osas, mis on tekitanud ebakindlust ja segadust. Kui varasemalt kehtis seisukoht, et biokütuse piirmäär on 1,7%, siis hiljem hakati seda tõlgendama 3,4%-na ning seda ka tagasiulatuvalt. „Kui varasem tõlgendus oleks kehtinud algusest peale, oleksid turuosalised tõenäoliselt käitunud teisiti. Küsimus on, kuidas saab olla kindel, et seisukohti ei muudeta taas,“ märkis riigikontrolör.

Samuti tõi ta esile, et järelevalve eest vastutavad asutused – keskkonnaamet ja maksu- ja tolliamet – on senini palli teineteise suunas veeretanud, mistõttu on vastutuse jaotuses ebaselgus. „Ei tohi jääda muljet, et reeglite mittetäitmine on soodsam, kui täitmine,“ ütles Holm.

Ta tõdes, et sarnaseid nõudeid on veel juurde tulemas ning tuleviku jaoks on seega oluline, et juba praegu kehtestatud nõuete puhul oleks tagatud järelevalve selgus. „Me oleme teekonna keskel või alguses hädas, et me kehtestame nõude, aga ei suuda tagada selle täitmist. See devalveerib selliste nõuete täitmist,“ ütles riigikontrolör.

Ministeerium töötab täpsustuste kallal

Biokütusekohustuse nõuete täitmise teemal on viimastel aastatel olnud tähelepanu keskmes Olerex. Keskkonnaamet määras ettevõttele 2022. aasta puudujääkide eest algselt kaheksa miljoni euro suuruse trahvi, mida kohus vähendas ühele miljonile ning hiljem 300 000 eurole. 2023. aasta rikkumiste eest määras keskkonnaamet Olerexile kuue miljoni euro suuruse trahvi, kuid ettevõte on otsused vaidlustanud.