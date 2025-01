Ulatuslik naftareostus Soome lahes on vaid aja küsimus. Kulukas ja keeruline reostustõrje tuleks Eestil esialgu ise kinni maksta

Läänemerel sõitvate tankerite arv on võrreldes 2022. aastaga kolmekordistunud ning varilaevastiku toel toimub lõviosa Venemaa meretransporti, sealhulgas naftavedu. Vana, amortiseerunud ja kindlustuseta varilaevastik kujutab otsest keskkonnaohtu, sest ulatusliku reostuse tekke võimalusi on palju. Seega on ekspertide sõnul mõni ulatuslik reostus meie ranniku lähistel vaid aja küsimus.