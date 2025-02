Liiklusmüra kahjustab tervist ja ettevõtlust. Tõhus abiline oleks piirkiiruse vähendamine, kuid Tallinn seda tegema ei tõtta

Roheportaaliga suhelnud eksperdid ja teadlased ei mõista, miks piirkiiruse vähendamine uuest mürakavast välja jäi – eriti kuna teadusuuringud on mitmel puhul kinnitanud, et väiksem sõidukiirus aitab liiklust sujuvamaks muuta ja ennetab ummikuid. Kavale vastuseks laekunud ettepanekutest paistab, et piirkiiruste vähendamist ja tõhusamat järelevalvet kihutajate ohjeldamiseks soovivad ka linnaelanikud.