Kontrollikoda: paljud Euroopa meresid reostavad laevad jäävad tabamata. Eesti rannikumerd ohustavad roostetavad vrakid

Audiitorid tuvastasid, et praegused laevade põhjustatud eri liiki reostuse ennetus-, tõkestus-, seire- ja karistusmeetmed ei ole piisavad ning 2030. aastaks seatud vee nullsaaste eesmärk on liiga ambitsioonikas.

Euroopa kontrollikoda tõi näiteid, kuidas reostavate laevade omanikud pääsevad vastutusest, kui vahetavad enne vanade laevade lammutamist EL-i riigi lipu mõne muu lipu vastu. Ja ehkki satelliitseire abil tuvastatakse tuhandeid reostusjuhtumeid, jäävad süüdlased enamasti leidmata. Samuti leiti aruandes, et kaotsiläinud konteineritest teatamise kord on auklik.

Reostusoht Eesti merepõhjas

Auditis tuuakse muu hulgas esile, et Läänemeres lebab 8000–10 000 laevavrakki , millest vähemalt sadat peetakse keskkonnaohtlikuks, sest need sisaldavad kütust või mürgiseid kemikaale ja asuvad rannikule ohtlikult lähedal.

Jaanuaris rääkis kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Läänerand Roheportaalile, et Eesti vetes on teadaolevalt üle 600 vraki, millest 50–60 on juba roostetanud ja hakanud lekkima, ohustades mereökosüsteemi. Kuna igal aastal avastatakse uusi vrakke, on väga oluline, et potentsiaalselt ohtlikud laevad ennetavalt tühjaks pumbataks, et ulatuslikke reostusi vältida, rõhutas Läänerand.