Tallinna peatänava ehitus võib alata 2027. aastal. Olulisemad punktid on selgeks vaieldud

Pärast koosolekuid, memosid, uuringuid ja kirjavahetusi on kõik Tallinna ametkonnad jõudnud üksmeelele, et Jõe-Pronksi tänava nurgast mööda Narva maanteed, Viru väljakut ja Pärnu maanteed Vabaduse väljakuni kulgev peatänav tuleb. Ja tuleb selline, nagu 2016. aasta arhitektuurikonkursi võidutöö ette näeb. Ka seni vastu seisnud Tallinna transpordiamet on nüüd pardal ja transpordiga seotud mured lahenduse leidnud.