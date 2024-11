Ekspert: varasemad vead tuuleparkide rajamisel pärsivad uute tuulikute püstitamist

Riigi tellitud 2021. aasta meelsusuuring näitas, et eestlaste seas on keskmisest suurem toetus tuuleparkide laienemisele. Lausa 80% vastanutest pidas oluliseks, et elekter oleks taastuvatest allikatest.

Nüüdseks on tuuleparkide planeerimine ka hoo sisse saanud. Novembri seisuga on Eestis eriplaneeringutega arutlusel 25 võimalikku tuulepargi ala ning detailse planeerimise või juba ehitamise faasi on jõudnud veel 15 arendust. Lisaks on riik välja valinud 10 prioriteetsemat taastuvenergeetika ala, mõeldes peamiselt tuulikutele, ent hübriidparkide levides on tõenäoline, et alad hakkaksid mahutama veel nii salvestust kui ka päikesepaneele. Planeeringualade tekkides ning laienedes saab muutuv energiamaastik iga eestlase jaoks lähiaastatel käegakatsutava tähenduse.

Viljandimaal oodatakse tuulikuid

Hiljuti viis Norstat Eestimaa looduse fondi tellimusel läbi üle-eestilise küsitluse, et uurida inimeste arvamust tuuleenergia kiire arendamise ning sellealase kaasamise ja selles osalemise kohta. Peaaegu pooled vastanutest leidsid, et on positiivne, kui nende koduvalda püstitatakse lähiaastatel tuulikud. Nende vastu oli aga kolmandik vastajatest ning viiendik jäi kahtlevale seisukohale.

Tugevaim oli toetus oma valda planeeritavate taastuvenergiavõimakuste suhtes Viljandimaal, kus see ulatus 65% juurde, ning ka Pärnu-, Rapla- ja Võrumaal, kus see jäi 54% ja 56% vahele. Kõige vähem toetatakse oma valda tuulikute püstitamist aga Lääne-Eestis, eriti Lääne ja Saare maakondades, kus tuuleparkide vastaste hulk ulatus isegi kuni 50% juurde.

Kõhkleval seisukohal olemist tunnistasid enim Jõgevamaa vastajad, kellest lausa 42% oli kahevahel. Neile järgnesid järvamaalased ja hiidlased, kus kahtlejaid oli vastavalt 41% ja 40%. Uuringu tulemused lubavad arvata, et planeeringute suurenedes kõhklused vaid suurenevad.