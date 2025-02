Tallinna halduskohus: Enefit Power AS-i õlitehas vastab kehtivatele õigusnormidele ja kliimaeesmärkidele

Kohus rõhutas, et kompleksluba on Enefit Power AS-ile seatud üsna rangetel tingimustel, mis tagavad õlitehase kiire keskkonnasäästlikkuse. Loa kohaselt peab ettevõte rakendama olulisi meetmeid, sealhulgas süsiniku püüdmist ja uttegaasi keskkonnasäästlikku kasutamist hiljemalt 2031. aastaks, mis vähendab tehase mõju kliimale märkimisväärselt. Keskkonnaamet vaatab kompleksloa uuesti läbi, kui õigusnormid muutuvad. Lisaks on ettevõte kohustatud igal aastal esitama Keskkonnaametile aruande, mis kinnitab keskkonnanõuete ja vähese süsinikuheitega majanduse eesmärkide täitmist.

Eesti liigub tervikuna vähese süsinikuheitega majanduse suunas ning kasvuhoonegaaside heide on juba vähenenud ligikaudu 60%, mis on Euroopa Liidu keskmisest kaks korda kiirem tempo. Kohus leidis, et õlitehase rajamine ei muuda seda suunda ega takista Eesti kliimaeesmärkide saavutamist. Eesti riigi pikaajaline strateegia „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ näeb ette majanduse järk-järgulise ümberkujundamise viisil, mis võimaldab tööstusel samal ajal innovatsiooni ja keskkonnahoiu kaudu areneda.

Kohus leidis, et Keskkonnaameti rakendatav terviklik lähenemine, mis arvestab kogu Auvere energiakompleksiga, on kooskõlas ka Riigikohtu varasema otsusega sama õlitehase ehitusloa vaidluses. Nimelt väheneb Auvere energiakompleksi KHG heide juhul, kui õlitootmist suurendatakse ja samal ajal vähendatakse põlevkivi kasutamist elektrijaamades. Seega, kuigi ühe õlitehase mõju kliimale on eraldivõetuna negatiivne, võib see terviklikus vaates osutuda positiivseks. Mõistuspärane on lähenemine, et pigem tuleks sulgeda vanad keskkonnaohtlikumad tootmisüksused ja avada nende asemel keskkonnasäästlikumad. Põevkiviõli tootmine on põlevkivi väärindamine ning toodab seeläbi palju enam kohalikku tulu.