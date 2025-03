Piia Post: kõrges elektri hinnas ei saa süüdistada üksnes tuulevaikust

Viimastel kuudel on olnud ebatavaliselt pikk antitsüklonaalne periood, mis on vähendanud tuuleenergia tootmist ja aidanud kaasa elektri hinna tõusule. Siiski ei saa Posti sõnul süüdistada hinnatõusus üksnes tuule puudumist. „Eestis ei ole viimase 15 aasta jooksul energia tootmise võimet märkimisväärselt uuendatud, ehkki juba 20 aastat tagasi oli teada, et põlevkivijaamad vananevad ja nende energia hind ei ole tuleviku energiaturul konkurentsivõimeline. Energia defitsiit on muutnud elektri hinna kõikumised teravamaks,“ märkis teadlane.