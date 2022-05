Koplis avati pealinna esimene kogukondlik mesila. Algataja: suvalise muruplatsi asemel õpetame linnainimesi elusloodusega suhtlema

Mesilased on ainsad putukad, kes endale toitu kogudes aitavad ka inimesele toidu kasvatada. Seda rääkis kolmapäeval õhtupoolikul Kopli kogukonnakeskuse liikmetele ja teistele uudistajatele hobimesinik Erki Naumanis, kes enda mesitarud keskusele annetas. Tallinna esimene õppemesila on peidetud rohelisse oaasi Põhja-Tallinna tagaotsas – Kopli 93 kogukonnakeskuse hoovi.

„Mesila tekkis tänu järgnevale: meie keskusel oli plats, mis seisis tühjalt; leidus mesitarudega inimene, kellel polnud neil kuskile panna; Kopli ametikoolis on õpetajad ja õpilased, kes soovivad mesilaga tegeleda, aga kellel pole praegu selleks sobivat kohta. Me viisime lihtsalt kõik osapooled kokku,” kirjeldas õppemesila sündi Karin Kruup, üks kogukonnakeskuse algatajatest ja eestvedajatest.

Kruubi sõnul on keskuse eesmärk leida viise, kuidas muuta linnaaed täisväärtuslikult alaks, et see ei oleks lihtsalt suvaline muruplats ühe pargipingiga. Samuti soovivad keskuse eestvedajad õpetada inimestele, kuidas elusloodusega koos eksisteerida, sest linnainimestel ei ole kohta, kus loodusega kontakti luua ja seetõttu ongi see side väga kiire hääbuma, põhjendas Kruup.