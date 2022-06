METSAS ELLUJÄÄMINE | Kui kaotad tee, ära kaota pead

„Eksimine on alati ootamatu, päris valmis selleks olla ei saa,” märgib Kaidi Jõesalu, kui me ühel kenal jahedal kevadpäeval Viimsi poolsaarel Tädu loodusõpperaja lähedal metsaeluga tutvust teeme. Kohe aga selgub retkejuhi jutust, et veidi mõttetööd ning varustuse komplekteerimist enne metsaradadele astumist teeb võimalikud ohud märksa väiksemaks.

Metsateekond algab eeltööst ja varustusest

Kaidi Jõesalu selgitab, et üheks eksimiste põhjuseks on näiteks see, et metsamaastikud on muutumises. Seal, kus aastaid tagasi oli noorendik, võivad nüüd olla suured puud, ja vastupidi. „Maastike puhul on muutumatu see, et kõik muutub,” märgib ta.

Seetõttu soovitab Kaidi enne metsa minemist heita pilgu näiteks RMK „Loodusega koos“ äpis olevatele Maa-ameti kaartidele, kus ortofotol värske maastikuvaade kenasti näha. Kuna RMK äppi saab alla laadida ka andmesideta kasutatavaid kaarte, tasuks seegi eeltööna ära teha, et metsas olles kodutee ikka kindlalt üles leiaks.

Kindlasti peaks metsa minnes kaasas olema nuga.

Loomadel on hambad ja küüned, inimesel nuga

„Loomadel on hambad ja küüned, inimesel nuga,” märgib Kaidi ning kasutab enda oma kiiresti ja osavalt selleks, et tee äärest veidi kuiva lõkkematerjali kaasa võtta.

Pudel vett teeb iga matkapäeva paremaks. Kui ilma toiduta saab inimene hakkama mitmeid päevi või isegi nädalaid, siis ilma veeta algab peavalu ja jõuetusetunne juba mõne tunniga. Hiljem selgub, et nuga ja tühi plastpudel võivad anda mitu vajalikku eset – tops joomiseks, veepuhastusfilter ning tugev nöör on esmased.

Hindamatuks abiliseks on tulepulk. Pisike ja taskusse mahtuv ese aitab lõkke üles saada ka märja ilmaga. Kaidi soovitab tulepulga valikul lähtuda kvaliteedist, et see sind vajalikul hetkel alt ei veaks.

Abiks on ka korralik vihmakeep. Kes metsaelu armastab, võiks eelistada keepi, mida vajadusel varjualusena kasutada saab ja mille hõbedane sisepind kehasoojust tagasi peegeldab. Vajadusel teeb see meeldivamaks ka metsas ööbimise.

Eksides säilita rahu