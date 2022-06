Rohepööre – perspektiivikas valdkond, kus sinu tööl on mõte

Mari, kuidas sa oma praegusele tööle sattusid?

Liitusin Sunlyga 2019. aasta kevadel. Töötasin varasemalt pikalt advokaadibüroos, kus mulle iseenesest meeldis, kuid soovisin, et mu tööl oleks igapäevaselt laiem mõju ühiskonnale. Sunly ettevõttest kuuldes ei kahelnud ma hetkegi. Mu silm särab, kui ettevõttel on visioon ja soov teha asju teisiti.

Sunly viib päikese- ja tuuleparkide rajamise abil Baltikumis ja Poolas ellu rohepööret ning panustab elektrifitseerimise start-up’ide tekkesse ja arengusse – see just ongi see laiema hüvangu eesmärgipärasus, mida otsisin.

Oled sa märganud, et töökoha mõtestatus on laiem trend?

Me Sunlys valimegi muide kõikidele positsioonidele inimesi, kes on taastuvenergia fännid. Oleme nii kiiresti arenev ettevõte ja vajame suure missioonitundega ning uuendusmeelseid töötajaid. Otsime talente, kes julgeks suurelt ja vajadusel ka teiste eest unistada ning neid unistusi realiseerida.

Aga kui trendidest rääkida, siis olen märganud, et just Z- ja millenniumipõlvkonna noored soovivad, et nende töö avaldaks maailmale positiivset mõju, ning nad valivad ka oma töökohta selle järgi.

Hiljuti puhkenud sõda Euroopas on seda trendi süvendanud ja laiendanud ka teistele vanusegruppidele. Inimesed tahavad töötada ettevõttes, mis läheb nende väärtustega kokku ja panustab ühiskonda laiemalt. Taastuvenergia aitab kaasa energiajulgeoleku suurendamisele ning on hetkel väga oluline teema. Ma isiklikult olen väga tänulik ja tunnen uhkust, et töötan just sellises ettevõttes, mis aitab Eestil energiakriisist väljuda.

Millised trendid veel praegu inimeste tööelu juures olulised on ja kuidas Sunly neid järgib?

Kõige suurem muutus, mis viimastel aastatel tekkis, on see, kuidas me kohandame oma töö inimese elustiiliga kõige paremal võimalikul moel. Kui vanasti töötasid kõik inimesed kontoris, siis nüüd on vabadus palju suurem.