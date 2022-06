Sisuturundus

„Mind on kogukonnaprogrammi raames puude istutamise protsessi juures enim üllatanud see, kui palju on neid inimesi, kellele päriselt läheb korda meie keskkond ja selle heaolu,” ütleb Alexela kogukonnaprogrammi projektijuht Piret Mihkelson. „Klientide tagasiside on inspireeriv ja paneb tundma, et ühe...