Kahevõistluse MK-etapp astub taas sammu jätkusuutlikuma spordisündmuse poole

Alati, kui toimub suur spordisündmus, tekib paratamatult tohutul hulgal jäätmeid, sest tuhanded pealtvaatajad peavad sööma ja jooma. Lisaks jäätmete vähendamisele ja ressursside taaskasutamisele on sel korral plaanis rõhutada ka tervisliku, kodumaise ja keskkonnasõbraliku toidu tähtsust. Just sellel põhjusel tehakse sel aastal koostööd R-Kioskiga, kelle läbimõeldud toidud on sellel aastal nii sportlaste kui ka külaliste toidulaual.

„Meile on oluline teha tarbija elu võimalikult lihtsaks, pakkudes maitsvaid ja keskkonnasõbralikke valikuid,“ selgitas R-kioski peakokk Riho Aunroos. „Me usume, et ka kiire toit saab olla tervislik ja keskkonnale vähem koormav.“ Seetõttu ongi R-kiosk suurendanud oma toitudes köögiviljade kasutamist, vähendanud punase liha osakaalu ja kaasanud salatite loomisesse biotehnoloog Betti Niguli. „Meie eesmärk on leida parima maitse ja tervisliku koostise tasakaal, kus kõik toitained on täpselt paigas,“ kirjeldas Aunroos. „Tänapäeva tarbija ootab kiiret ja maitsvat toitu, nii võtamegi meie R-kioskis enda ülesandeks astuda need sammud, mis tagavad, et meie pakutav oleks nii tervislik kui ka keskkonnasõbralik – et tarbija saaks nautida head toitu muretult.“