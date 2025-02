Lugeja küsib: „Kas aku soetamine on mõistlik, kui mul päikesepaneele ei ole?“

Akusalvestid ilma paneelideta – kas see on mõistlik?

Kuigi akusalvestid on väga tõhusad ja suurepärased kaaslased päikesejaamale, ei ole need kasulikud vaid paneelide omanikele. Enefiti pakutavad akusalvestid koos nutika akujuhtimise tarkvaraga on hea investeering, kui eesmärgiks on kulude vähendamine ja energiasõltumatuse suurendamine. Kuidas? Kohe selgitame lähemalt.