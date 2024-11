Circle K panustab jätkusuutlikkusse Baltimaades 39 uue elektriautode laadimisjaama rajamisega

„Seda aastat on mõjutanud globaalsed konfliktid ning sotsiaalne ja majanduslik turbulents. Oleme mõistnud, et Circle K teekond jätkusuutliku tuleviku poole ei saa olla staatiline. Meie lähenemine peab olema dünaamiline ja paindlik, et seatud eesmärke saavutada. Mõnes valdkonnas oleme oma strateegiat ümber struktureerinud, keskendudes rohkem neile aspektidele, mida saame mõjutada, et jätkuvalt luua olulist mõju ja samal ajal rahuldada oma klientide vajadusi,“ kommenteeris Circle K turundusjuht Kristella Pender.