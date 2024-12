Koolid saavad taotleda toetust rohetegevuste tutvustamiseks

„Toetus aitab tuua koolidesse võimalusi keskkonnateemasid praktiliselt lahti mõtestada ning näha seoseid inimeste igapäevaste valikute ja keskkonna vahel. Rohetehnoloogia valdkond saab lähikümnenditel järjest suuremaks tööandjaks, mistõttu on valdkonnaga varakult tutvumine oluline,“ ütles Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja Eili Lepik.

KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Reeli Jakobi selgitab, et koolides läbiviidavad rohetegevused ja valdkonna ekspertide kaasamine tekitavad sügavamat huvi rohetehnoloogia teemade ja edasiõppimise vastu: „Õpilased saavad põhikoolis õpitud alusteadmisi kasutada gümnaasiumiastme uurimuslikes töödes ja praktiliste katsete läbiviimisel. Laiem eesmärk on, et tulevased gümnaasiumilõpetajad valiksid senisest enam loodus- ja täppisteaduste erialasid.“

Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Toetuse minimaalne summa on 3000 eurot ja maksimaalne 15 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 95%. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas ja taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruaril kell 17. Infopäev toimub 17. jaanuaril 2025 kell 15. Rohkem infot toetuse ja infopäevale registreerimise kohta leiab KIKi kodulehelt.

Varasematel aastatel on KIK toetanud mitmeid koolide rohetehnoloogia projekte, kus õpilased tegid kogutud plastjäätmetest uusi esemeid, ehitasid päikesejaamade ja tuulegeneraatorete mudeleid, kasvatasid nutikasvuhoones võrseid ning meisterdasid taaskasutatavatest materjalidest iseliikuvaid autosid. Lapsed on teinud ka ilmavaatluseid ning osalenud ideekonkurssidel ja õpitubades, kus on arutletud kliimamuutuste ja energiakasutuse üle.

Kõik toetust saanud koolide rohetehnoloogia projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Toetust antakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemist ja toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.