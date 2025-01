Kuidas tagada toataimedele pimedal ajal piisav valgus?

Kuidas anda taimele vajalikku tuge nii, et see oleks võimalikult mugav ning sobiks täiesti erinevate taimeliikide vajadustega? Üha populaarsemaks lahenduseks on igasse kodusse sobiv taimelamp , mida leiab soodsa hinnaga näiteks Kaup24 veebipoes. Tegemist on spetsiaalse valgustiga, mis on välja töötatud just koduste taimede kasvutingimuste parandamiseks – selle valgusspekter on kohandatud klorofülli tootmiseks ja taimede fotosünteesi ergutamiseks ning see ei koorma liialt kodust elektritarbimist. Samuti võib taimelamp olla väga suureks abiks neile, kellel ei ole kodus väga palju ruumi või kelle aknalauale lihtsalt ei mahu soovitud arv potte. Lisaks Kaup24 e-poele, leiab laia valiku taimelampe ka Hansapost e-poest, kust leiab erineva disaini ja võimsusega lahendusi igale maitsele.

Kui taimelamp on sinu jaoks uudne toode ning sa pole varem kunstlikku valgusallikat kasutanud, siis alusta pigem tagasihoidlikult – aseta lamp konkreetsele taimele esialgu lühemaks perioodiks ja jälgi taime reaktsiooni. Mõni toataim võib olla tugevale valgusele hästi tundlik, mõni teine naudib aga koheselt rohket valgusannust. Et vältida taime lehtede liigset kõrvetamist, on oluline jälgida, et taimelamp ei asetseks taime lehtedele liiga lähedal. Kui toimid taime vajadusest lähtudes, siis pikemas plaanis märkad peagi, et hea valgus soodustab kasvamist, aitab taimedel säilitada lopsakust, erksaid värve ning vähendab lehtede kollakaks muutumist.

Lisaks valgusele tasub mõelda ka sellele, et taimedele pakutav kasvuruum oleks paras ning piisav. Paljude toataimede jaoks on õige suurusega pott ning ümberistutamine üks tähtsamaid hooldusprotseduure.