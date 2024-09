KUULA | Rohepööre podcast: kuidas toimub jätkusuutlik investeerimine?

„Indiviidi kui investori seisukohalt on jätkusuutlik rahapaigutamine selline, mille tulemuseks on kestev, pidev ja regulaarne investeerimine selliselt, et raha kasvaks pidevalt ning minimaalselt üle inflatsiooninumbri. Tulemuseks peaks olema alati rohkem raha kui see, millega alustati. See tähendab, et liigselt ei jälgita turukõikumisi ega tegeleta spekuleerimisega. Kestlikkus tähendabki siin seda, et pidevalt kogudes, investeerides on tulevikus muretum,“ mainib Laur.