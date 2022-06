Tallinn võtab Kakumäe metsa ja Astangu looduskooslused kaitse alla

„Nii Kakumäel kui ka Astangu-Mäekülas on esindatud hulgaliselt väärtuslikke taimi ja loomi, eriti tähelepanuväärne on Eesti suurimaid nahkhiirte pesitsuskohti Astangul. Liigirikkuse säilitamine on üks linna rohelistest arengueesmärkidest ning on hea meel astuda järjekordne samm just nüüd, Tallinna Euroopa Rohelise pealinna aasta eel,“ sõnas Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.