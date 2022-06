PODCAST | Rohepöörane: Eesti Energia, pane oma PR paika. Kas uus tehas on siis keemia- või õlitehas?

„Kui vaadata ERR-i artikleid, siis on täiesti skisofreeniline olukord: intervjuu sees on Eesti Energia esindajad, kes ütlevad, et siin on meie keemiatehas, mis hakkab tootma vana head põlevkiviõli,“ ütles Rohepöörase saatejuht Madis Vasser saates. „Pane oma PR vähemalt paika, on ta siis keemiatehas või on ta ikkagi vana hea põlevkiviõli tehas,“ lisas ta.

Saatejuht Mart Valner tõi välja vastuolu, et kogu kohtuasi käib selle üle, kas õlitehast võib ehitada, aga samal ajal ehitustegevus jätkub. Tema hinnangul jõuavad nad sinna samasse kohta nagu mõni aeg tagasi, kui arutasid merekaldale maja ehitamise üle: tegelikult see tegevus vist on ebaseaduslik, aga maha enam ikka võtma ei hakka.

Sellepärast nad (Eesti Energia – toim) higistavad seal praegu, et panna võimalikult kallid asjad püsti ja siis näidata näpuga: aga me juba tegime ära, nõustus Vasser. „Sel hetkel, kui nurgakivi pandi, oli teada, et see (õlitehas – toim) valmis ehitatakse,“ lisas Valner.

Kummale kohtuprotsessi poolele saatejuhid võitu ennustavad, saa teada saatest.

Oma igapäevatöös tegeleb Madis energeetika- ja kliimateemadega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine ja Mart tegutseb keskkonna- ja kliimavaldkonna huvikaitseeksperdina Arengukoostöö Ümarlauas.