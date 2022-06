Tartu jättis ratturid pika ninaga

Tartu abilinnapea Mihkel Lees (Reformierakond) kirjutas oma Facebooki postituses , et argumente projekti ära jätmiseks oli mitu, nagu operatiivsõidukite ja ühistranspordi takerdumine liiklussesse ning liiklejate ohutus. Samuti avaldas ta arvamust, et projekti juures oli liiga palju küsitavusi, et seda läbi viia. „Nii suure tuiksoone puhul on parem rohkem mõelda ja analüüsida, kui kiirustades üht või teist katsetama tormata,“ ütles Lees oma postituses. Samuti tunnistas ta, et linnal oleks tekkinud raskusi rattateede õigeks ajaks valmis saamisega.