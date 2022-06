Lageraiest pääsu pole. Kodumetsa kaitsmine tõotab veelgi keerukamaks muutuda

Aegviidu, Kuusalu, Lüganuse, Kehra, Kanepi – kõigi nende piirkondade elanikud on tänavu võidelnud selle eest, et nende kodukohas asuv kõrgendatud avaliku huviga mets (KAH-ala) jääks püsima. Vastaspoolel on riigimetsa majandamise keskus (RMK), kes soovib neid metsi uuendada. Uuendamine tähendab uuendusraiet, st lage- või turberaiet.