Haruldaste ebapärlikarpide pikk ja keeruline teekond iseseisva eluni

Ebapärlikarbid paljunevad üsna keerulisel moel. Lihtsalt seletatuna eritavad isasloomad suvel suures koguses seemnerakke vette, kust need emaslooma sisemusse satuvad ja seal paiknevad munad viljastavad. Munadest arenevad glohhiidid ehk parasiitsed vastsed, keda emasloom paarinädalase küpsemise järel vette paiskab. Ent sellega ei ole vastsed oma arengus isegi veel poolele teele jõudnud – et edasi kasvada, peavad nad kinnituma umbes sõrmepikkuse forelli lõpuste külge, kus nad arenevad ja kevadeks moonde läbi teevad. Seejärel pudenevad nad kala lõpuste küljest jõe põhja. Kui veab, juhtub see kruusase põhjaga kohas, siis on noorel karbil elulootust. Kuni kuus aastat elavad nad põhjakruusa kaevununa, suuremaks saades tulevad pindmisse kihti ja jätkavad oma elu nagu vanadki karbid.

Mingil põhjusel viimasel poolsajandil ebapärlikarpide paljunemisprotsess looduslikul teel enam ei toimu, sestap püüabki nüüd inimene ise ebapärlikarpe kasvatada. Muidu on oht, et see liik, kes auga kannab Eesti kõige pikaealisema loomaliigi tiitlit, siinmail lihtsalt hääbub.

„Osa karpidest toome jõkke tagasi juba samal suvel ja jätsime samasuviseid karpe kohe ka talvituma, kuid paraku oli esimesel aastal nende suremus kõrge, ellu jäi vaid 10%,“ märgib Kunnar. Ent nende seas, kes esimesel aastal laboris kasvasid ja alles seejärel jões talvitusid, jäi elama 80%. Kas see nii igal aastal juhtuks, ei tea, sest kogemust on alles vähe ja ka aastad pole ühesuguste ilmaoludega.

Sestap proovitakse riskide hajutamiseks talvitada neid nii üht- kui ka teistmoodi.

Kord nädalas vee järele

Kuidas aga üldse kasvatatakse laboritingimustes olevusi, kes pole suuremad kui kärbsemust ja keda palja silmaga vaevu üldse näebki? Mida säärastele olevustele süüa antakse ja kuidas üldse vahet teha, kes elus ja kes surnud?

RMK ebapärlikarbi spetsialisti Katrin Kaldma sõnul jaotatakse imetillukesed karbikesed Põlulas portsjonitena kasvatusnõudesse nende kodujõest toodud vee sisse ja pannakse inkubaatorisse. Jõevette on lisatud ka ühest kindlast Lahemaa allikast toodud detriiti ehk peeni orgaanilisi pudemeid sisaldavat vett, sest just sellises vees kasvavad karbid kõige paremini. Lisaks toidetakse neid veel spetsiaalse vetikatest valmistatud preparaadiga. Vett tuleb vahetada kord nädalas, sestap tuleb Katrinil iga nädal võtta ette sõit Lahemaale värske vee järele. Ühes vee vahetusega kontrollib ta mikroskoobi all ka üle, kas hoolealustel on eluvaim sees.

Ega seda palja silmaga aru saakski, võhiku silm ei erista vees heljuvaid kübemeidki karpidest, ent Katrini vilunud silm näeb ka niisama ära, milline neist purudest on karp ja milline ongi puru.

Mikroskoobi all pilt aga muutub ning on lausa hämmastav, kui palju „elu“ neis nõelapea suurustes karpides sees on – nad liiguvad, vahetades asukohta, nii et mõnda kõrvalolijatki paigast nügitakse. Surnud karbid tunneb ära selle järgi, et nende poolmed on avatud.