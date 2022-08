Vanaemade tarkus põrkub tänapäevase aiaideaaliga. Kumb jääb peale?

Eesti kevadpealinnast Türilt ametlikku botaanikaaeda ei leia, ent selle tiitliga võib julgelt pärjata linnakeses asuva 72-aastase Kazimiera Vellemaa aia. Tema taimla on hoolitsetult metsik ja just nii ta seda eelistabki. „Veidi aitan kaasa ja piiran natuke siit ja sealt. Näiteks valge sõstra põõsas kasvab nõges. Ütlesin, et no las ta kasvab, kui ta nii tahab,“ ütles Vellemaa. Taimede paigutusel aeda peab ta silmas nii silmailu kui ka seda, et need üksteist toetaks. Samuti on Vellemaa aias teretulnud erinevad külalised ja näiteks sisalikule seadis ta üles isegi oma majakese, kus ta puhata saab.

Vanaemade tarkusega sarnast aiapidamist harrastab ka Marian Nummert, kes lähtub oma aia hooldamisel permakultuuri põhimõtetest. „[Permakultuur] tähendab, et sa mõtled asjad enne läbi, kui sa teed. Et sa hoiad energiat, kogud näiteks vihmavett, et ei pea seda maast pumpama, katad ja kaitsed mulda,teed kõiki neid asju, mis mulda hoiavad,“ seletas ta. Nummert näeb permakultuuriaeda alternatiivina niinimetatud golfimuruaedadele, kus muru on pedantlikult madalaks niidetud. „Ei ole loogiline kulutada ressurssi, et kogu aeg seda platsi tühjaks niita, kust keegi ka süüa ei saa,“ ütles ta.

Liialt intensiivne harimine kahandab mulla elustikku, mis omakorda vähendab mulla kvaliteeti.

Nummert rääkis, et ka tema praegune koduaed on vanapaari rajatud, kes oma aia alles 85-aastaselt edasi pärandasid. „Ma austan seda [vanavanemate tarkust] ja tõesti, ma arvan, et hästi palju on õppida vanaemade aedadest. Ma ise olen ka avastanud, et, näe, aga mu vanaemal on ka selline toidusalu aias, kuigi ta pole seda otseselt sama nimetuse all rajanud,“ rääkis ta.