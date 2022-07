FOTOD | Kurikuulus pealinna rattarada muudetakse lõpuks ohutumaks

Rattarada ei olnud varasemalt 50 km/h sõitvatest autodest eraldatud, mistõttu oli seal ohtlik rattaga sõita. Lisaks asub Pärnu maantee ääres hulk poode ja kohvikuid, mistõttu on selle ääres asuv rattarada olnud seni kullerite ja autojuhtide meelis parkimisala. Probleemi on varasemalt Eesti Päevalehe kinnitanud ka Tallinna munitsipaalpolitsei ja sellele tähelepanu juhtinud nii Laser kui ka Tallinna Rattalinnapea. See kõik kokku tegi rattaraja ratturitele ohtlikuks. Kas uute pollaritega olukord paraneb, näitab aeg.