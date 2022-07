Eksperdid: Tallinna rattaostutoetus lapsi sadulasse ei aita

Liikuvusspetsialist ja Kooliratta algatuse liige Õnne Kask leidis oma 2019. aastal tehtud magistritöös, et ratta olemasolu laste liiklemist ei takista – toona oli ratas olemas 66% uuritud lastel. „Mis minu lõputööst välja koorus, oli see, et suureks probleemiks on parkimisvõimalused laste kodudes, eriti kortermajades, sest Tallinnas pole õues või majade juures rattakuure. Kui laps peab ratast iga päev üles ja alla vedama, siis see on suhteliselt vastik tegevus,“ nentis ta. Kuigi Kase sõnul on tore, et midagi tehakse, ei pea ta toetust võluvitsaks, mis lapsed rattale saab. „Ma arvan, et see on pigem selline tore präänik, mis toob mõne lapse juurde,“ ütles Kask.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm loetles kolm põhjust, miks toetuse kasuks otsustati: tervislike liikumisharjumuste tekitamine, jalgratturite arvu suurendamine ja rattajuhiluba tegevate laste arvu suurendamine. „Kindlasti ei tasu mööda vaadata ka sellest, et kõik hinnad tõusevad ja jalgrataste hinnad tõusevad. Ei tahaks, et ühelgi lapsel jääks ratas selle pärast ostmata,“ ütles ta. Vimm tunnistas, et toetus pole võluvits, mis kõik mured lahendab, ent pidas seda siiski oluliseks pusletükiks. Tema sõnul on linna pikemaajaline eesmärk vähendada autostumist ja muuta linnaruum meeldivamaks.

Toetus mõjutab peamiselt linna mainet ja raha võiks suunata hoopis taristu arendamisse.

Liikuvusekspert Tõnis Savi arvas, et toetus mõjutab peamiselt linna mainet ja raha võiks suunata hoopis taristu arendamisse. „Ühe meetmena paljudest on see tore, et fookus seal on. Tõsi ta on, et ehk oleks praegu targem panustada täies mahus infrastruktuuri väljaehitamisele. Selle raha eest saaks suuremat mõju üldisele liikuvusele, aga tore, et midagigi tehakse,“ ütles ta. Savi sõnul võiks toetuse andmisele järgneda ka jätkuküsitlus, et meetme mõju hinnata.