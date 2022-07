Linnastrateeg: Eesti riigi transpordipoliitika muudab inimesed haigeks ja vaeseks

Enamik neist kriisidest on ühel või teisel moel üksteisega seotud. Ohtlik ja ebaatraktiivne avalik ruum ning liikumiskeskkond toob endaga kaasa rohkem autokasutajaid, müra ja tolmu. Sellega kaasneb vähesem füüsiline aktiivsus, mis viib füüsilise ja vaimse tervise epideemilise halvenemiseni, mistõttu kimbutab inimesi rasvumine, südame-veresoonkonna haigused, depressioon ja ärevushäired. See omakorda viib madalama töövõime ja -hõiveni, millega kaasneb ebaefektiivsus majanduselus.

Ehk kui räägime maskottidest, siis öeldes, et autod on halvad, räägime me päriselt väga mitmetest asjadest. Kommunikatsioonis võiksime sõnumiks leida siiski midagi motiveerivamat kui et „autod on halvad“, parem oleks rõhuda näiteks inimese heaolule, nende tervisele ja rahakotile.