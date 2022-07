KUULA | Euroopa Liit, rohepööret ei saa lükata kaugesse tulevikku! Katastroofi vältimiseks on aega vaid loetud aastad

„Rohepöörane“ saate üks juhte Madis Vasser sõnas viimases episoodis, et läbirääkimiste protsessi käigus on pakutud välja meetmete edasi lükkamist ja üleminekuperioode. „See edasi lükkamine tundub põhjendamatu. Kliimateadlased on ju rõhutanud, et aega ei ole. Kui 2040. aastal meetmeid rakndama hakata, on need selleks ajaks aegunud ja mõttetud,“ rääkis Vasser. Samas lohutas teda teine saatejuht Mart Valner, et Euroopa Parlamendi kätte paket alles jõuab ning parlament on kriitilisem ja suurema ambitsiooniga kui eelkäijad.