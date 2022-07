Uuel valitsusel on plaan, kuidas lahendada ühe hoobiga kõrgete energiahindade, energiapuuduse ja -julgeoleku probleem

Eesti Päevaleht uuris koalitsiooniläbirääkimistel osalenud Riina Sikkuti käest, millistele kokkulepetele jõudsid erakonnad kliima- ja keskkonnaküsimustes. Sikkuti hinnangul on väga hea märk see, et kuigi kaheksaks kuuks tehtav koalitsioonileping tuleb minimalistlik, siis nii energeetika kui ka metsanduse teemad on leppes sees.