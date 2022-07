Prügi Läänemeres. Inimene sööb plasti sisse, ent riik tegutseb teosammul

Suvitaja eesmärk rannas viibides on saada veidi päikest, kasta end vette ja nautida seda vähest päikesepaistelist sooja ilma, mis meie laiuskraadi ainult mõnel kuul aastas kostitab. Randa minnes on aga esmane katsumus leida liival ala, kus oleks piisavalt vähe konisid ja pudelikorke, et sinna lina laotada. Mereprügist kuuleme tihti peamiselt lõunamaa randade või hiiglaslike prügisaarte kontekstis, ent tegelikult kimbutab see ka Läänemerd. Ent Eesti riigil pole kindlaid meetmeid, vähendamaks prügi merre sattumist, ja plastisisaldust ei mõõdeta isegi toidulauale mõeldud kalal.