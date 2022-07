Kas uus valitsus suudab energiahindade kasvu pidurdada ja metsasõja lõpetada?

Kas see eesmärk on üldse tehtav, küsis taskuhäälingu „Rohepöörane“ saatejuht Mart Valner. Teine saatejuht Madis Vasser arvas, et selle saavutamiseks on mitu varianti, näiteks saaksid eestlased tarbida palju vähem energiat kui täna, sel juhul saaksime eesmärgi juba lähiaastatel saavutatud.