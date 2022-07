Ekspert: Kalamaja ummikuid ei ole võimalik liikluskorraldust muutes kaotada. Lahendus peitub mujal

Autostumise tagajärgi on tunda ka Kalamaja kandis, kus 11. juulist saadik on liiklust ümber korraldatud: autojuhid suunati piirkonna väiksematelt tänavatelt suurematele ja ratturitele loodi uusi teid. Täpset skeemi vaata eilsest Eesti Päevalehe artiklist . Kohalikud elanikud on aga pahased, et uue liikluskorraldusega on ummikud varasemaga võrreldes veelgi süvenenud.