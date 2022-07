KUULA SAADET | Rohepööre: populaarne ehitusmaterjal põhuplaat on võitjate valik

Saatekülaline rõhutab, et tegelikult on põhuplaat kipsplaadist ainult kaheksa aastat noorem. „Eestis on see justkui uus toode, aga maailmas tegelikult vana toode. Põhuplaat on ekstrudeeritud nisupõhk ehk vaakumis kuumtöödeldud nisupõhk, kus nisust pressitakse välja ligniin, mis on nisus endas olev liimaine. Mingit liimi sinna ei lisata, ehk see on A++ kategooria ehitusmaterjal, mida Euroopas on väga vähe.“

Saates arutleti põhjalikult põhuplaadi omaduste ja kasutusvõimaluste üle, mille puhul tõi Karro eestlaste puhul positiivsena välja, et meil on mindud selle kasutamisega uutele tooteradadele ning on avastatud üha uusi kasutegureid ja tooteliine. „Me ehitamegi väga häid helistuudioid. Meie viimane ehitatud stuudio tuli lennujaama kõrvale, kuhu ehitasime 140-ruutmeetrise videostuudio. Seal oli väga suur probleem selles, et lennukite helid kostusid kõik väga tugevasti tuppa. Me põhimõtteliselt ehitasime suure laohoone sisse eraldi maja, kuhu ei kostaks lennukihelid sisse.“

Põhuplaadist välja kasvanud Kärg

Põhuplaadist välja kasvanud Kärg on 100% päikeseenergial toimiv väike puhkemaja, mille loomine sai alguse iseenesest huvitavast tõsiasjast. „Need inimesed, kellele me maju ehitasime, olid oma unekvaliteediga väga rahul. Samas ei ole hea unekvaliteedi jaoks vaja 200-ruutmeetrist maja ehitada, kui sul on maja juba olemas. Kliendid ise ütlesid, et oleks vaja midagi väiksemat, et sama ka oma vanavanemate juures kogeda,“ ütles Karro brändi Kärg sissejuhatuseks.

Mida Kärg endast täpsemalt kujutab? Kuula sellest ja paljust muust seonduvast järgnevast saatest.



