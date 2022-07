VIDEO | Mitu juhti keerab 40 minuti jooksul vastassuunavööndisse? Kalamaja uus liikluskorraldus ajab liiklejate pead segi

Kalamajas muudeti juuli keskpaigas liikluskorraldust. Kui vanasti sai Niine tänavalt Põhja puiesteele teha vaid parempööret, on nüüd võimalik sooritada nii parem- kui ka vasakpööret. See tähendab, et Põhja puiestee lõik Soo ja Niine tänaval vahel on kahesuunaline.