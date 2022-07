Tulevikus võime kõndida sildadel ja teedel, mis praegu toodavad meile energiat

Mis saab tuulikutest pärast seda, kui need enam energiat ei tooda? Kuigi suurem osa tuulikutest on ümbertöödeldavad, ei saa seda öelda tuulikute labade kohta, mille ringlusse võtmine on keeruline. Kas Enefit Green plaanib sarnaselt USA-le lõigata tuulikute labad tükkideks ja matta maa alla?