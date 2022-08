„Tartu jalgrattateed algavad ei kuskilt ja lõppevad sama ootamatult ning ei ole omavahel ühendatud. Neid tehakse sinna, kus on parajasti ruumi ja kus need autojuhte kõige vähem segavad,“ leidis rattaga liiklev Jaan Kroon. Tema hinnangul on praegused Tartu rattateed kõigest järelmõte, kuid rattateid tuleks arendada eelisjärjekorras.