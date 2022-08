Eesti rannikualadel oli möödunud öö troopiline

Lisaks kirjutab Kiitsak sotsiaalmeedias, et augustikuu on selle aasta kõige soojem suvekuu. Lisaks võib tänavu sündida uus kuumarekord. Nimelt on jooksva augusti Eesti keskmine õhutemperatuur 15.08 õhtuse seisuga 18,9 kraadi. Alates 1961. aastast on august sama soe olnud vaid 1997. aastal. Seega on Kiitsaku sõnul kõigi aegade augusti rekord on ohus, sest keskmine temperatuur tõuseb veel märgatavalt käesoleva kuumalaine jooksul.