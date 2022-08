Tallinn sulgeb autodele kesklinna tänava, et korraldada ajaloo esimene linnaruumifestivali

Festivali vajalikkusest kõneledes nentis Ossinovski, et Tallinn Euroopa rohepealinnana hakkab senisest rohkem rõhku panema keskkonnateadlikele valikutele ning lähenemisviisidele ja linnaruumifestival on hea viis olulisi teemasid lähemale tuua ning seda nii linnarahvale kui -juhtidele.

Sündmuse toimumispaigaks ja fookuseks on valitud südalinna tänav just seetõttu, et tuua tähelepanu asjaolule, et Tallinnas aina suurenev autostumine ei ole jätkusuutlik, süvendades keskkonnareostust, elurikkuse vähendamist ja mõjudes negatiivselt inimeste tervisele.